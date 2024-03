» La classe, l’œuvre ! » Musée réattu Arles, samedi 18 mai 2024.

» La classe l’œuvre ! «

Exposition photographique

Au coeur des collections permanentes, dans la galerie de photographies, seront exposés les « tableaux-vivants » réalisés par Mireille Loup – cette fois-ci photographe – avec les élèves d’une classe de 4e du collège Ampère. S’inspirant des grandes compositions historiques, religieuses et mythologiques de Jacques Réattu, l’artiste a photographié les élèves qui sont à la fois modèles, costumiers et metteurs en scène de ces images, tirées et encadrées de manière professionnelles.

Musée réattu 10 rue du Grand Prieuré,13200, Arles

©Mireille Loup, 2024