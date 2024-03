La classe, l’œuvre Musée Goya Castres, samedi 18 mai 2024.

Après la ré-ouverture du Musée Goya, structure muséale emblématique de la ville de Castres, le lycée privé Barral et son professeur d’Arts Plastiques ont fait le choix de collaborer et de monter un projet artistique et culturel, à partir du dispositif “La classe, l’oeuvre!”.

Ce projet a mobilisé les 33 élèves de l’enseignement optionnel Arts Plastiques du niveau 2de de la classe de Madame Vanessa Muñoz qui ont travaillé d’après l’oeuvre d’Antonio Saura intitulée « Portrait imaginaire de Philippe II ».

Ces travaux d’élèves seront présentés dans l’Atelier du musée, dans le cadre de la Nuit européenne des musées.

Musée Goya Hôtel de Ville, 81100 Castres Castres 81100 Tarn Occitanie Le musée Goya est situé dans l'ancien évêché de Castres. Il accueille la deuxième collection d'art hispanique en France après le Louvre et propose un parcours muséographique cohérent des Ibères au XX° siècle.

