MAIN SQUARE – VIP 1 JOUR LA CITADELLE – QUARTIER DE TURENNE Arras, 4 juillet 2024, Arras.

Achat limité à 8 places par acheteurMAIN SQUARE FESTIVAL Du 04 AU 07 JUILLET 2024PASS VIP 1 JOURVIP1 – PACKAGE VIP Entrée dédiéeAccès espace VIPplace de parking1 boissonAccès à la soirée animée par un DJCaisse cashlessToilettes VIPVIP2 – PACKAGE VIP TERRASSE Entrée dédiéeAccès espace VIPplace de parking2 boissonsAccès terrasse VIP avec vue sur le Main StageAccès à la soirée animée par un DJCaisse cashlessToilettes VIPJeudi 4 juillet 2024PLACEBO // LOUIS TOMLINSON // ZOLA // VLADIMIR CAUCHEMAR // LUTHER // PATRICE // BIANCA COSTA …Vendredi 5 juillet 2024BRING ME THE HORIZON // NINHO // ARMIN VAN BUUREN // THE BLAZE // JOSMAN // NOTHING BUT THIEVES // LANDMVRKS …Samedi 6 juillet 2024SAM SMITH // JUSTICE // DELUXE // ALONZO // PIERRE DE MAERE // IRÈNE DRÉSEL // AGAINST THE CURRENT …Dimanche 7 juillet 2024LENNNY KRAVITZ // AVRIL LAVIGNE // ZAHO DE SAGAZAN // MOSIMANN // BEKAR // CHRISTONE « KINGFISH » INGRAM …PSH / PMRSi vous êtes une personne en situation de handicap ou à mobilité réduite, vous devez détenir un billet comme tout festivalier, ainsi que la personne qui vous accompagne. Afin de préparer votre venue au Main Square, nous vous invitons à nous contacter à partir du 5 février 2024 via l’adresse suivante pour obtenir tous les détails : pmr@mainsquarefestival.fr

Tarif : 69.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-07-04 à 15:00

Réservez votre billet ici

LA CITADELLE – QUARTIER DE TURENNE BVD DU GENERAL DE GAULLE 62000 Arras 62