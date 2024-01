COGITO LA CIGALIERE Serignan, jeudi 25 avril 2024.

CogitoCie Nouons-nousÀ quel moment les petites voix de la conscience apparaissent-elles dans notre tête ? Comment prennent-elles vie ? Comment cohabite-t-on avec elles ? Qui gouverne qui ?Cogito est un spectacle qui mêle théâtre, cirque et marionnette sur les petites phrases anodines ou piquantes que l’on reçoit durant l’enfance et deviennent nos petites voix intérieures.En abordant les thématiques du surmoi, ces douces violences et le poids du masque social, la compagnie Nouons-nous propose un voyage intérieur au coeur des troubles que l’on tait, des pulsions que l’on tente d’étrangler plutôt que d’assumer. Une exploration de ce que chacun et chacune tente de cacher aux autres et qui pourtant nous constitue

Tarif : 8.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA CIGALIERE Rayonnant, Parc de la Cigaliere 34410 Serignan 34