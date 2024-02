La Cidrerie « Voyage, voyage » Barbara Carlotti pour « Mots doux, mots bruts » Rue de la Libération Beuzeville, samedi 1 juin 2024.

La Cidrerie « Voyage, voyage » Barbara Carlotti pour « Mots doux, mots bruts » Rue de la Libération Beuzeville Eure

LECTURE MUSICALE

C’est une lecture musicale aux allures de voyage que nous propose Barbara Carlotti autour de son premier livre, L’Art et la manière (éditions Seuil). Pour sillonner la France ou

s’évader aux quatre coins du monde sans empreinte carbone , Barbara Carlotti propose une odyssée dépaysante dans les grandes chansons et les hits français qui nous portent ailleurs. Une invitation au voyage dans l’espace inouï de l’amour comme le chantait si bien Desirless. Un spectacle itinérant de chansons en chansons comme de ville en ville, ponctué de récits de voyages, poèmes et histoire des chansons contant les circonstances dans lesquelles elles ont été écrites et composées.

Distribution

Barbara Carlotti Voix lead

Charles Baptiste piano

Franck Amand Batterie

» Mots doux, Mots bruts »

MOMENTS LITTÉRAIRES

Un moment de partage et de convivialité autour des mots, de la culture sous toutes ses formes, pour vivre des instants riches et en garder un souvenir de plaisir partagé en bonne compagnie. Une deuxième édition placée sous le signe de rencontres, d’ateliers, d’animations et d’émotion autour de deux spectacles. Les mots qui touchent, qui émeuvent… LES MOTS DOUX Les mots qui frappent, qui percutent… LES MOTS BRUTS

LA CIDRERIE ET LA MÉDIATHÈQUE

À Beuzeville, deux espaces culturels au coeur de la Normandie qui s’associent avec le désir commun de partager une programmation éclectique, de mettre en lumière et de croiser des univers différents, de varier les genres pour mieux les mélanger, de créer du lien.

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01

Rue de la Libération La Cidrerie

Beuzeville 27210 Eure Normandie

