La Cidrerie The world is your oyster polar ostréicole Rue de la Libération Beuzeville, jeudi 23 mai 2024.

Le projet Ellipses porté par la Compagnie Les Grandes Marées consiste à proposer quatre formes théâtrales hors les murs , à partir de quatre textes d’auteurs différents, qui interrogent le territoire. Cette compagnie a fait l’objet d’un accompagnement en résidence de création au cours de l’année 2023. Nous sommes fiers de vous présenter cette saison le fruit de leur travail !

THE WORLD IS YOUR OYSTER

POLAR OSTRÉICOLE POUR UN RESTAURANT (1) DE CLAIRE BARRABÈS

Alors qu’elle est en plein service lors d’une dégustation d’huîtres, Lia, ostréicultrice, est en proie au stress, à l’angoisse, à la peur… aux aveux. Un corps a été découvert le matin même dans le bassin ostréicole, celui d’un scientifique environnemental venu inspecter l’exploitation de Lia. Comble de l’horreur quand ce cadavre surgit alors du congélateur, au milieu des convives… Une courte fiction noire inspirée du polar qui multiplie les réflexions face au bouleversement climatique actuel qui touche la protagoniste de plein fouet.

Un prix incluant le repas vous sera proposé ultérieurement

(1) Cette pièce se jouera dans un restaurant à Beuzeville ; des précisions vous seront apportées quant à l’adresse exacte et les modalités de réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 20:30:00

fin : 2024-05-23

Rue de la Libération La Cidrerie

Beuzeville 27210 Eure Normandie

