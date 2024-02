La Cidrerie Sébastien Texier et Christophe Marguet 4TET Célébration Rue de la Libération Beuzeville, vendredi 17 mai 2024.

La Cidrerie Sébastien Texier et Christophe Marguet 4TET Célébration Rue de la Libération Beuzeville Eure

JAZZ

Célébration, la nouvelle création du quartet de l’année 2024 s’inscrit dans le prolongement de son programme précédent, We Celebrate Freedom Fighters ! qui abordait certains personnages clés de notre histoire. Dans ce nouveau projet, ces compositions s’inspirent de faits historiques marquants qui ont insufflé à l’humanité un élan de liberté et d’espoir. Des événements tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’abolition de l’esclavage, le droit à l’avortement, la fin de l’Apartheid, l’avènement du Front Populaire, la création du premier parc National pour la protection de la nature, le droit de vote pour les femmes, etc. Tous ces moments qui ont rendu notre monde meilleur et redonné espoir sont célébrés par le quartet au travers d’un répertoire spécialement écrit pour celui-ci.

Sébastien Texier Sax alto, clarinettes Manu Codjia guitare électrique François Thuillier tuba Christophe Marguet batterie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17

Rue de la Libération La Cidrerie

Beuzeville 27210 Eure Normandie

