La Cidrerie « Particule » Compagnie Sac de noeuds Rue de la Libération Beuzeville, jeudi 4 avril 2024.

La Cidrerie « Particule » Compagnie Sac de noeuds Rue de la Libération Beuzeville Eure

DANSE, MUSIQUE, PAPIER

Bienvenue dans notre univers de papier un tas de neige de l’Alaska, un papier de soie froissé, un nuage rigolo, un oreiller moelleux, un morceau de banquise, un peu n’importe quoi, une ombre qui fait peur, le bruit des pas sur la neige… Deux interprètes font vivre le papier, l’habitent et le font danser, juste pour s’amuser. Dans cette création où le papier se déploie, se replie, et se froisse, la danse et la musique invitent à prendre un envol vers des destinations ludiques et poétiques.

À PARTIR DE 18 MOIS

DURÉE 22 MINUTES

Production Compagnie Sac de Noeuds Spectacle créé en partenariat avec le Centre Culturel Juliobona et le service petite enfance de Lillebonne, dans le cadre du dispositif BABIL mis en place par la DRAC Normandie et la CAF de Seine-Maritime. La Compagnie Sac de Noeuds est conventionnée par la Région Normandie et la Ville du Havre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 11:00:00

fin : 2024-04-04

Rue de la Libération La Cidrerie

Beuzeville 27210 Eure Normandie

