Le projet Ellipses porté par la Compagnie Les Grandes Marées consiste à proposer quatre formes théâtrales hors les murs , à partir de quatre textes d’auteurs différents, qui interrogent le territoire. Cette compagnie a fait l’objet d’un accompagnement en résidence de création au cours de l’année 2023. Nous sommes fiers de vous présenter cette saison le fruit de leur travail !

EN BOUT DE COURSE ROADTRIP THÉÂTRAL POUR UN BUS (4) DE PENDA DIOUF

Ils sont deux. Ils pourraient être frères, ou cousins. On ne sait quel degré de parenté les relie, mais ils appartiennent à la même famille, comme les deux branches d’un même arbre. Et ce matin, alors qu’ils font le trajet comme tous les jours, la radio change de ton. Le bus change de destination. Le pays est en guerre et tous les jeunes hommes sont réquisitionnés, même mineurs. Même ceux partant à l’école.

(4) Cette pièce se jouera dans un autobus à Beuzeville. Précisions à venir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 15:00:00

fin : 2024-05-26

Rue de la Libération La Cidrerie

Beuzeville 27210 Eure Normandie

