La Cidrerie « Cornebidouille » Compagnie de poulailler pour « Mots doux, mots bruts » Rue de la Libération Beuzeville, dimanche 2 juin 2024.

La Cidrerie « Cornebidouille » Compagnie de poulailler pour « Mots doux, mots bruts » Rue de la Libération Beuzeville Eure

D’APRÈS LES ALBUMS DE PIERRE BERTRAND ET MAGALI BONNIOL

THÉÂTRE

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? lui disait son père, Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec . Pierre s’en fichait. Il ne croyait pas aux sorcières. Mais une nuit, à minuit, dans la chambre de Pierre, la porte de l’armoire s’entrouvrit avec un grincement terrible et Cornebidouille fit son apparition…

SPECTACLE FAMILIAL

À PARTIR DE 4 ANS

Mise en scène et adaptation

Emilie Gévart Assistanat à la mise en scène Sam Savreux Avec Anne-Sophie Boez, Sarah Gevart, Julien Huet, Jérémy Torres

» Mots doux, Mots bruts »

MOMENTS LITTÉRAIRES

Un moment de partage et de convivialité autour des mots, de la culture sous toutes ses formes, pour vivre des instants riches et en garder un souvenir de plaisir partagé en bonne compagnie. Une deuxième édition placée sous le signe de rencontres, d’ateliers, d’animations et d’émotion autour de deux spectacles. Les mots qui touchent, qui émeuvent… LES MOTS DOUX Les mots qui frappent, qui percutent… LES MOTS BRUTS

LA CIDRERIE ET LA MÉDIATHÈQUE

À Beuzeville, deux espaces culturels au coeur de la Normandie qui s’associent avec le désir commun de partager une programmation éclectique, de mettre en lumière et de croiser des univers différents, de varier les genres pour mieux les mélanger, de créer du lien.

D’APRÈS LES ALBUMS DE PIERRE BERTRAND ET MAGALI BONNIOL

THÉÂTRE

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? lui disait son père, Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec . Pierre s’en fichait. Il ne croyait pas aux sorcières. Mais une nuit, à minuit, dans la chambre de Pierre, la porte de l’armoire s’entrouvrit avec un grincement terrible et Cornebidouille fit son apparition…

SPECTACLE FAMILIAL

À PARTIR DE 4 ANS

Mise en scène et adaptation

Emilie Gévart Assistanat à la mise en scène Sam Savreux Avec Anne-Sophie Boez, Sarah Gevart, Julien Huet, Jérémy Torres

» Mots doux, Mots bruts »

MOMENTS LITTÉRAIRES

Un moment de partage et de convivialité autour des mots, de la culture sous toutes ses formes, pour vivre des instants riches et en garder un souvenir de plaisir partagé en bonne compagnie. Une deuxième édition placée sous le signe de rencontres, d’ateliers, d’animations et d’émotion autour de deux spectacles. Les mots qui touchent, qui émeuvent… LES MOTS DOUX Les mots qui frappent, qui percutent… LES MOTS BRUTS

LA CIDRERIE ET LA MÉDIATHÈQUE

À Beuzeville, deux espaces culturels au coeur de la Normandie qui s’associent avec le désir commun de partager une programmation éclectique, de mettre en lumière et de croiser des univers différents, de varier les genres pour mieux les mélanger, de créer du lien. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 15:00:00

fin : 2024-06-02

Rue de la Libération La Cidrerie

Beuzeville 27210 Eure Normandie

L’événement La Cidrerie « Cornebidouille » Compagnie de poulailler pour « Mots doux, mots bruts » Beuzeville a été mis à jour le 2024-02-01 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville