La Cidrerie Anton et l’air Madrid biscuit compagnie Rue de la Libération Beuzeville, jeudi 4 avril 2024.

La Cidrerie Anton et l’air Madrid biscuit compagnie Rue de la Libération Beuzeville Eure

FANTAISIE THÉÂTRALO-MUSICALE

Anton et l’air est une plongée au travers de deux oeuvres du dramaturge russe L’Ours et Le Jubilé où se mêlent à la fois dramaturgie et mélodies de Serge Gainsbourg. Anton et l’air ou deux précieuses miniatures qui mettent en scène le tragique de l’existence humaine, les âmes déchirées, les souffrances cachées ou avouées. L’élégance d’Anton Tchekhov réside alors dans une mise à distance ironique pour y traquer la grandeur et la petitesse de nos comportements des larmes aux rires, des rires aux larmes… la fameuse âme russe .

Avec Servanne Avezart, Nathalie

Bénard, Caroline Desbois, Fabrice

Dutot, Marine Gérard, Aurélie

Joignant, Frédéric Le Guen,

Jean-Paul Périgne, Clément

Queffrinec, Marianne Reiner,

Bernard Vercier

DANS LA HALLE DE LA CIDRERIE

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL PAROLES, PAROLES

Le festival se déroule du 3 au 7 avril 2024.

Informations paroles-paroles.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04

Rue de la Libération La Cidrerie

Beuzeville 27210 Eure Normandie

