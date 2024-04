La Chevauchée de Jeanne Chinon, dimanche 21 avril 2024.

La parade costumée monte en musique et avec les chevaux jusqu’à la Forteresse Royale à 16h00 pour reconstituer l’entrevue de Jeanne d’Arc et Charles VII. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

Collegiale St Mexme Forteresse

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire jeanneenlumiere@gmail.com

