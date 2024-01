MAMMAL HANDS LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES Metz, samedi 13 avril 2024.

Captivant, éthéré, majestueux, le trio britannique Mammal Hands a forgé un son bien particulier, pétri d’influences éclectiques. Formé en 2012 à Norwich, l’une des villes britanniques les plus isolées à l’Est, Mammal Hands a depuis le début pris la tangente par rapport aux tendances musicales. Passionnés aussi bien d’électronique que de contemporain, de folk, de jazz et de world, les trois musiciens puisent leurs influences chez Pharaoah Sanders, Gétachèw Mekurya, Terry Riley, Steve Reich ou encore Sirishkumar Manji.Envoûtant et charmeur sur ses albums, Mammal Hands saisit lors de ses concerts hypnotiques qui semblent toujours mener la formation toujours plus loin.En fondant leur approche sur de longues répétitions improvisées, les trois membres du groupe contribuent à parts égales au processus d’écriture, qui favorise une dynamique collective au-delà des individualités.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES 12 Rue des Trinitaires – 57000 Metz 57