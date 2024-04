La chambre d’eau Saint-Michel, vendredi 19 avril 2024.

La chambre d’eau Saint-Michel Aisne

>> 16 rendez-vous dans 14 communes en Thiérache du Nord et de l’Aisne

>> du 19 avril au 30 juin 2024

La chambre d’eau vous invite à la découverte de multiples propositions artistiques à l’occasion de sa programmation itinérante entre Thiérache du Nord et de l’Aisne. D’avril à juin, théâtre, danse, marionnettes, musée mobile, musique et spectacle tout jeune public viennent habiter des lieux emblématiques de notre territoire. Les échappées sont des évènements uniques permettant de partager un moment convivial en présence des artistes et de nos hôtes du moment ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-06-30

6 Rue du Chamiteau

Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France contact@lachambredeau.com

