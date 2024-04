La céramique d’Iznik, le fabuleux décor de la céramique Ottomane Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen Écouen, samedi 18 mai 2024.

La céramique d’Iznik, le fabuleux décor de la céramique Ottomane Objet de fascination pour les cours européennes, la céramique ottomane produite à Iznik et Kühtaya se caractérise par une grande qualité technique et esthétique. Avec près de 450 pièces, il vous sera… Samedi 18 mai, 20h00, 21h00 Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Objet de fascination pour les cours européennes, la céramique ottomane produite à Iznik et Kühtaya se caractérise par une grande qualité technique et esthétique. Avec près de 450 pièces, il vous sera possible de découvrir la singularité de cette production et l’histoire étonnante de la constitution de cette collection unique.

Avec Aurélie Gerbier, conservatrice en chef du patrimoine

En salle des Iznik

À 20h – 21h

Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen Rue Jean Bullant 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 38 38 50 http://www.musee-renaissance.fr https://www.facebook.com/musee.renaissance.officiel/;https://twitter.com/chateau_ecouen;https://www.instagram.com/musee_renaissance;http://www.dailymotion.com/musee-renaissance;https://youtube.com/MuseeRenaissance95 Entre Paris et Chantilly, dominant la Plaine de France, le château d’Écouen est une réalisation architecturale majeure de la Renaissance française au décor intact (cheminées peintes, pavements d’apparat, plafonds et frises…). Il a été édifié pour Anne de Montmorency, prince, mécène et grand homme d’Etat des rois François Ier et de Henri II. Ses trente deux salles muséographiques présentent les collections du musée national de la Renaissance qui constituent l’un des plus prestigieux ensembles d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures et tapisseries, dont l’exceptionnelle tenture de l’Histoire de David et Bethsabée.

© P. Abergel