JEUNE MORT + Guest la Cave aux Poètes Roubaix, jeudi 18 avril 2024.

2024-04-18T20:00:00+02:00 – 2024-04-18T23:00:00+02:00

Jeune Mort, la dernière signature de 75e Session, a frappé très fort pour son premier EP, Mortuus, posant les premières pierres d’un univers sombre, où les lueurs d’espoir sont dissimulées dans un océan de fatalisme. Le rappeur ne se fait pas attendre et revient dès le 2 décembre avec un nouvel EP de 6 titres, Avant l’Aube. Ce nouveau projet, dans la lignée du précédent, dépeint avec froideur et pessimisme la vision du monde d’un artiste qui tente de comprendre ses démons et de vivre malgré ses vices qui le consument.

Produit par une armada de compositeurs affiliés à 75e Session (Sheldon, Epektase, Stratega, Aguirre, Goomar et Lexsaburo), l’EP

mêle différentes sonorités, tantôt froides et sinistres, tantôt solaires et chaleureuses. A la croisée des différentes esthétiques qui font le rap d’aujourd’hui, tantôt Drill, Trap, Boom-Bap ou chanté, Jeune Mort montre une fois de plus son aisance sur tous les styles.

Le discours, lui, reste le même : en démonstration de style totale tant il semble maîtriser sa plume, Jeune Mort évoque avec nostalgie son passé et les raisons qui font de lui un rappeur si différent, si loin d’un être humain lambda…

