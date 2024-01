JAIN LA CARTONNERIE Reims, jeudi 23 mai 2024.

Un nouveau départ se dessine… L’artiste française JAIN connu pour les succès internationaux de ses précédents albums Zanaka & Souldier , nous invite dans une exploration artistique et cosmique, The Fool . Depuis presque 10 ans, sa musique constitue un véritable phénomène planétaire, les refrains de Come et Alright résonnent encore dans nos têtes avec insouciance et les images de Makeba , clip nommé aux Grammy Awards, ont immortalisé dans nos esprits une artiste en col claudine d’une vivacité originale impossible à oublier !

Tarif : 35.20 – 37.20 euros.

Début : 2024-05-23 à 20:00

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51