BOYS DON’T CRY – BOYS DON T CRY LA CARAVELLE Marcheprime, vendredi 3 mai 2024.

Dans cette création familiale et ultra vitaminée construite à partir d’un texte de la créatrice de mode Chantal Thomas, Hervé Koubi interroge ses origines et son histoire profonde à travers une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre.Pour Boys don’t cry, le chorégraphe franco-algérien offre à sept jeunes danseurs autodidactes l’occasion de montrer leur virtuosité, entre hip-hop, capoeira, danse de rue et danse contemporaine autour d’une partie de foot improbable, terrain de jeu et de danse.Sur le plateau ils nous emportent dans leur énergie contagieuse, à la fois puissants et délicats, déconstruisant les clichés de la masculinité. Aux sons du disco de Diana Ross, ils courent, sautent, virevoltent, nous emportant dans leur énergie débridée et effrénée pour une ode ludique à la danse, à la famille et à la liberté.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA CARAVELLE 37 avenue Leon DELAGRANGE 33380 Marcheprime 33