La caravane du livrodrome s’installe à Tourcoing Médiathèque André Malraux Tourcoing, jeudi 18 avril 2024.

La caravane du livrodrome s’installe à Tourcoing Parc d’attraction littéraire unique en France, qui propose aux 11-18 ans une vingtaine d’attractions courtes et ludiques, destinées à leur redonner le goût des mots, du livre et de la lecture. Jeudi 18 avril, 09h30, 13h30 Médiathèque André Malraux Entrée libre. Pour les 11-18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T09:30:00+02:00 – 2024-04-18T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-18T13:30:00+02:00 – 2024-04-18T16:30:00+02:00

Le livrodrome, c’est un « parc d’attraction littéraire » unique en France, qui chaque été fait le tour du territoire, s’installe pour une journée dans 10 villes et propose aux adolescents de 11 à 18 ans une vingtaine d’attractions courtes, ludiques, interactives et pluridisciplinaires, destinées à leur redonner le goût des mots, du livre et de la lecture.

Pour en savoir plus, cliquer ici !

Pour le caractère innovant des formats proposés et le fait qu’il soit le seul en France à s’adresser spécifiquement à des adolescents, il a obtenu en 2023 le Grand prix Sofia-Lire-Télérama du festival littéraire de l’année.

Les 18 et 19 juin, le livrodrome s’installera à Lille, à la gare Saint Sauveur.

En amont de cette étape estivale, et grâce au soutien de la Métropole Européenne de Lille, un mini livrodrome s’installera donc à Tourcoing le jeudi 18 avril, à la médiathèque André Malraux.

Programme de la journée :

La Grande roue des mots

En tournant cette “Grande roue”, les participants expérimentent, avec l’aide de Sophie Blitman du Labo des Histoires des Hauts-de-France, des jeux d’écriture plus loufoques les uns que les autres ! Selon ce que le hasard leur aura attribué, ils devront créer une phrase en 18 mots, inventer un nouveau mot, envoyer une carte postale de compliments à un proche, imaginer un tautogramme, donner la définition d’un mot pris au hasard dans un dictionnaire…

Le Livre sonore

Cette installation propose au public de s’asseoir dans un livre géant et de bénéficier d’une expérience de lecture immersive inédite, à partir des créations sonores réalisées spécialement pour une sélection d’ouvrages de littérature ado, proposée aux participants.

La Cabine d’ordonnances littéraires

Bénéficier d’un tête-à-tête avec un auteur, un illustrateur, un bibliothécaire… pour vous faire prescrire le livre ou l’album qui est fait pour vous, c’est ce que propose la Cabine d’ordonnances littéraires. Les invités y prennent place pour des consultations littéraires de 5 à 10 minutes, à l’issue desquelles ils prescrivent une ordonnance personnalisée aux jeunes venus s’entretenir avec eux. Les livres peuvent ensuite être empruntés à la bibliothèque.

Le Caviardage express

En partant d’un texte, déconstruisez les phrases et isolez des mots pour lui

donner un nouveau sens : le vôtre ! Dessins, hachures, sélections, tous les

moyens sont bons pour déconstruire, reconstruire et finalement, écrire !

Le Salon numérique

Dans cet espace, le public pourra lire des bandes défilées, découvrir des adaptations d’oeuvres littéraires en réalité virtuelle ou utiliser les mobiles mis à disposition pour découvrir les expérimentations les plus innovantes en matière de lecture immersive.

Le Tattoo manga

D’abord, un jeu de questions-réponses, prenant la forme d’un quiz, pour découvrir quel personnage de manga vous êtes. Ensuite, une illustration inédite, imaginée à partir de l’oeuvre correspondante, vous sera tatouée de manière éphémère.

Le Grand Quiz

3 équipes de 4 personnes, un poème, une nouvelle, une BD ou un manga…, 10 à 20 min de lecture en équipe, puis un grand quiz de 10 questions qui récompensera les lecteurs les plus attentifs, les plus observateurs et les plus stratégiques…

DésherBadge

Créez vous-même votre badge littéraire ! À partir de livres « désherbés » destinés au recyclage, découpez du texte et/ou une image, collez, coloriez… Et transformez votre création en un badge unique que vous pourrez arborer

fièrement ! »

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« data »: {« author »: « Le Livrodrome », « cache_age »: 86400, « description »: « Un Livrodrome, u00e7a ressemble u00e0 quoi ?nPlus d’infos sur https://livrodrome.com/ », « type »: « video », « title »: « Le Livrodrome 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/LT6Q9rEsW_M/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=LT6Q9rEsW_M », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC0Ep8Vtk9cyTf4rO5NK_Vng », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 5 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=LT6Q9rEsW_M&t=5s »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Droits réservés