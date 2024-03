La caravane du Livrodrome à Villeneuve d’Ascq Bibliothèque – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, mercredi 17 avril 2024.

La caravane du Livrodrome à Villeneuve d’Ascq Le Livrodrome s’installe à la Médiathèque de Villeneuve d’Ascq. Il invite collégiens et lycéens à participer à 9 attractions ludiques, littéraires, interactives et ancrées dans leur univers. Mercredi 17 avril, 10h00 Bibliothèque – Villeneuve d’Ascq entrée libre

Début : 2024-04-17T10:00:00+02:00 – 2024-04-17T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T10:00:00+02:00 – 2024-04-17T17:00:00+02:00

Au programme :

des ateliers menés par les artistes invités

Agnès Debacker animera un atelier d’écriture d’1h avec un groupe de 15 jeunes au maximum, collégiens ou lycéens.

Illustrateur invité pour l’après-midi :

Nicolas Hitori De animera un atelier d’illustration

Autres ateliers prévus

– Réalisation d’un livre-objet, par une artiste travaillant en collaboration avec le LAM

– Découverte d’une facette du métier de bibliothécaire : Les acquisitions.

Un ou une médiathécaire présentera les nouveautés ados reçues : les jeunes devront faire leur sélection afin d’enrichir les rayonnages ado de la bibliothèques de Villeneuve d’Ascq

Attractions :

Les jeunes de l’Atelier 2 se relaieront toute la journée pour proposer aux ados de créer de manière collective des BD en utilisant la technique du cadavre exquis.

Différentes BD seront créées ainsi tout au long de la journée, puis resteront exposées à l’issue de la journée à la médiathèque.

– L’équipe de la médiathèque propose un Haïket.

Le principe : un ado se présente, invente et écrit un haïku sur une feuille de papier, aidé par un bibliothécaire. Ensuite, il froisse sa feuille de papier et tente de marquer un panier avec, comme au basket. Sa boule de papier retombe dans une corbeille située sous le panier. L’ado suivant qui se présente doit piocher dans cette corbeille et lire à haute voix le haïku d’un autre, avant de pouvoir écrire le sien et tenter son panier.

Attractions permanentes

– Grande roue

– Tattoo Manga

– Cabine d’ordonnances

– Livre Sonore

– Grand quiz

– Salon numérique

– Caviardage express

