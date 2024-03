La caravane du Livrodrome à Tourcoing Médiathèque André Malraux Tourcoing, jeudi 18 avril 2024.

La caravane du Livrodrome à Tourcoing Le Livrodrome s’installe à la Médiathèque Malraux de Tourcoing. Il invite collégiens et lycéens à participer à 9 attractions ludiques, littéraires, interactives et ancrées dans leur univers. Jeudi 18 avril, 09h30, 13h30 Médiathèque André Malraux entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T09:30:00+02:00 – 2024-04-18T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-18T13:30:00+02:00 – 2024-04-18T16:30:00+02:00

Au programme :

des ateliers menés par les artistes invités

Agnès Debacker animera un atelier d’écriture d’1h avec un groupe de 15 jeunes au maximum, collégiens ou lycéens.

Elle passera également 1h dans la Cabine d’ordonnances littéraires.

Elle participera éventuellement à un Forum (rencontre avec un groupe d’élèves) si un ou des enseignants en font la demande. Pour rappel, il s’agit d’un échange direct entre l’invitée et les jeunes, à la condition expresse que les jeunes aient lu son livre (ou un autre de ses ouvrages) et préparé la rencontre en amont.

Illustrateur invité pour l’après-midi :

Nicolas Hitori animera un atelier d’illustration d’1h avec un groupe de 15 jeunes au maximum, collégiens ou plus jeunes (il s’adaptera sans problème à un public de 8-12 ans venu en famille ou avec un centre de loisirs, par ex.).

Il passera également 1h dans la Cabine d’ordonnances littéraires.

Il participera éventuellement à un Forum

Autres ateliers prévus

-Découverte d’une facette du métier de libraire

– Découverte d’une facette du métier de bibliothécaire : Le désherbage du rayon ado de la médiathèque.

Attractions :

– Lectures nomades et découverte des extraits des dernières acquisitions ado de la médiathèque.

– DésherBadge (par les médiathécaires)

En partant d’ouvrages (illustrés et non-illustrés) désherbés adaptés à un public de collégiens et de lycéens, les médiathécaires proposent aux ados de fabriquer des badges. Il s’agit donc de parcourir les livres, de sélectionner un dessin ou quelques mots, et de fabriquer son badge.

Attractions permanentes

– Grande roue (elle sera animée par Sophie Blitman, du Labo des Histoires.

– Tattoo Manga

– Cabine d’ordonnances

– Livre Sonore

– Grand quiz

– Salon numérique

– Caviardage express

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart – Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}] [{« link »: « https://www.albin-michel.fr/monstres-13-9782226475336 »}]

Les beaux yeux