La Caravane départementale du Sport Beaupuy, mercredi 17 avril 2024.

La Caravane départementale du Sport Beaupuy Lot-et-Garonne

Venez découvrir la Caravane départementale du sport et profitez d’une journée d’animations et d’initiations sportives, proposée par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne et le Comité départemental olympique et sportif. Célébrons ensemble le Lot-et-Garonne Terre de jeux 2024 ! Beaupuy accueille la Caravane départementale du sport autour d’un programme construit en étroite collaboration avec la commune, et grâce à l’implication des comités sportifs et des clubs locaux. Leurs éducateurs sportifs assureront l’encadrement et garantiront le bon déroulement de la vingtaine d’activités proposées tout au long de la journée en libre accès ou à horaires spécifiques.

– Buvette et petite restauration assurées sur place tout au long de l’événement. EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Dans le Village

Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine alexiscouturier@franceolympique.com

