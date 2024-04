La Cap Iroise Ploudalmézeau, dimanche 26 mai 2024.

La Cap Iroise Ploudalmézeau Finistère

Courses à pied nature (10 et 18 km) et marches (6 et 12 km) organisées par Courir à Ploudal au départ du port de Portsall.

De beaux parcours accessibles à tous entre dunes, plages, chemins et un peu de route ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 08:00:00

fin : 2024-05-26 12:30:00

Le Port de Portsall

Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne contact@couriraploudal.fr

L’événement La Cap Iroise Ploudalmézeau a été mis à jour le 2024-04-05 par OT IROISE BRETAGNE