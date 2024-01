MARCHÉ NOCTURNE DE LA CANOURGUE La Canourgue, jeudi 1 août 2024.

MARCHÉ NOCTURNE DE LA CANOURGUE La Canourgue Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 17:30:00

fin : 2024-08-01

Venez découvrir le marché nocturne de La Canourgue à partir de 17h30 ! Plus de 40 exposants de produit locaux , d’artisanat et des stands alimentaires dans les rue et le centre historique de « La petite Venise Lozérienne « .

Programme à venir….

Rens…

Ruelles et centre historique du village

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie contact@aubrac-gorgesdutarn.com



