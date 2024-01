HERO.ES LA CANOPEE Ruffec, samedi 1 juin 2024.

Hero.es est une collaboration artistique transversale entre la musique, les arts plastiques et la vidéo, associant les musiciens Laurent Kebous (Les Hurlements d’Léo) et Chloé Legrand, ainsi que le plasticien-vidéaste Pierre Lebret. Ensemble, ils dépeignent un corpus de personnalités qui ont marqué notre temps : artistes, sportifs, avocats, politiques ou simples aventuriers de notre histoire collective. Cet ensemble de portraits graphiques et musicaux révèle notre époque et interroge sur l’Histoire et la notion d’héroïsme. Vox Populi a créé son spectacle autour d’une dizaine de héros qui leur sont chers, auxquels viendront s’ajouter d’autres portraits de héros choisis par les habitants du territoire.

Tarif : 9.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-06-01 à 20:30

LA CANOPEE Place du Jumelage 16700 Ruffec 16