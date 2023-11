Soirée Murder La Cabane du Lac Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Soirée Murder La Cabane du Lac Châtellerault, 5 avril 2024, Châtellerault. Soirée Murder 5 – 26 avril 2024, les vendredis La Cabane du Lac Gratuit, sur inscription Un meurtre a été commis au cours de la soirée par un des convives. Bien entendu tout le monde est suspect, le meurtrier est parmi vous et doit ne pas se faire découvrir. Chacun cherche à savoir qui a tué et tente de ne pas se faire accuser à tort… La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549237080 »}, {« type »: « email », « value »: « lacabanedulac@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

2024-04-26T19:00:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La Cabane du Lac Adresse 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 14 Age max 99 Lieu Ville La Cabane du Lac Châtellerault latitude longitude 46.800676;0.527157

La Cabane du Lac Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/