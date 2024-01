Journées Européennes du Patrimoine : Visite du Château de La Bussière La Bussière La bussiere, samedi 21 septembre 2024.

Journées Européennes du Patrimoine : Visite du Château de La Bussière Le Château vous ouvre des lieux d’ordinaire fermés à la visite et prépare également une programmation spéciale sur le thème de la pêche, pour célébrer la collection du château. 21 et 22 septembre La Bussière Voir http://www.chateau-de-la-bussiere.com/

Début : 2024-09-21T10:00:00+02:00 – 2024-09-21T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-22T10:00:00+02:00 – 2024-09-22T18:00:00+02:00

Cette année, le Château de la Bussière souhaite mettre à l’honneur sa collection sur la pêche. Cette collection est installée au château depuis l’ouverture de celui-ci dans les années 1960. Cette année, nous la retravaillons pour la valoriser et la protéger. Une programmation sur cette thématique sera dévoilée pour l’occasion des JEP.

En parallèle de cette programmation, nous proposons cette année encore les visites insolites du château. Au programme : découverte guidée des chambres de bonnes, des greniers à grain ou encore du colombier du château.

La Bussière Rue d’Escrignelles, La bussiere La bussiere [{« type »: « phone », « value »: « 09 50 55 63 68 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateau-de-la-bussiere.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-de-la-bussiere.com »}]

