APERO CONCERT – LA CORNUAILLE La Burelière – Dédale des Cimes, 9 juin 2023, Val d'Erdre-Auxence.

Val d’Erdre-Auxence,Maine-et-Loire

Apéro concert le vendredi 9 juin 2023 à la salle de la Burelière à la Cornuaille..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . .

La Burelière – Dédale des Cimes Salle de la Burelière

Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Aperitif concert on Friday, June 9, 2023 at the Salle de la Burelière in La Cornuaille.

Apéro concert el viernes 9 de junio de 2023 en la Salle de la Burelière en La Cornuaille.

Apérokonzert am Freitag, den 9. Juni 2023, im Salle de la Burelière in La Cornuaille.

