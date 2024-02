LA BROCANTE GEEK Salle des sports Pierre Mousset COSEC Longwy, lundi 1 avril 2024.

Brocante geek » La wonder otaku ».

Nombreux brocanteurs et geeks, animations (just dance, quiz, blind test, karaoké, jeux vidéo, atelier cosplay etc…) et restauration sur place.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Salle des sports Pierre Mousset COSEC 1 rue de Boismont

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est passionjaponfrance54@gmail.com

L’événement LA BROCANTE GEEK Longwy a été mis à jour le 2024-02-14 par OT DU GRAND LONGWY