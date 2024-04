La Bretagne ça vous gagne, la récup ça occupe. Camping du Goulet (Brest) Brest, lundi 22 avril 2024.

La Bretagne ça vous gagne, la récup ça occupe. dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril Camping du Goulet (Brest) les transports seront assurés grace à deux véhiculent municipaux. Le séjour sera facturé selon le quotient familial et selon le barème tarifaire de la ville allant pour ce séjour de 112 à 135 euros pour les 5 jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T19:00:00+02:00

Séjour itinérant en Bretagne pendant 5 jours en période de vacances de pâques avec deux lieux d’hébergement en camping. Les deux lieux seront le camping du Goulet à Brest et le camping village de Roguernic en priiorisant l’apprentissage de la vie en collectivité tout en validant de façon collective l’organisation ainsi que les régles de vie. Volonté de la découverte du finistére, des grands espaces, avec des visites de l’Océanopolis de brest et l’ile de Batz et pratique du char à voile. Des challenges seront organisés pendant les temps libres autour de l’écologie et la récupération des déchets. Alimentation et construction d’un journal par le biais du support Facebook alimenté par les jeunes afin de communiquer de façon journalière aux familles.

Camping du Goulet (Brest) Chemin du Lanhouarnec 292000 Brest 29200 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « espacejeunesse@blainville-sur-orne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 44 51 07 »}]

sport itinérance