La Boum des Boumboxeurs Rocher de Palmer Cenon, mercredi 17 avril 2024.

La Boum des Boumboxeurs Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme s’il était à New-York… Et tout ça en plein après-midi, juste pour être frais pour le contrôle de maths du lendemain ?! Mercredi 17 avril, 18h00 Rocher de Palmer Plein tarif 9€ | Tarif -de 12 ans: 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T18:00:00+02:00 – 2024-04-17T20:00:00+02:00



Une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser sur du vrai bon son « clubber » et se retrouver en famille sur une musique funky et entraînante en allant de KRS-One, George Clinton en passant par Jackson Five et Kriss Kross jusqu’à bouger sur du Dabrye et Chromeo. Attendez-vous à lâcher prise cette boum est une suite d’animations explosives pour faire bouger quel que soit son âge, le tout sur un air frais et groovy.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/cie.maclarnaque/04.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

