La Boucle est Bouclée Limoges Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, vendredi 19 avril 2024.

La Boucle est Bouclée Limoges Centre Culturel Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Durée 50min.

Depuis quelques années, c’est une boîte magique qui se faufile partout, pilotée par des musiciens de tous poils, du rap aux cordes classiques ; bijou de technologie, elle enregistre, répète et superpose n’importe quelle séquence musicale ; elle opère discrètement, en direct et de façon illimitée ! Elle, c’est la pédale de boucle, ou loop station. Et qui mieux que Robin Cavaillès pour lui rendre hommage ? Car celui qui a réalisé 200 concerts avec BoxOffice est aussi devenu, en 2017, le tout premier champion de France de beatbox dans la catégorie loop station.

Règlement uniquement sur place (par chèque). 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:00:00

fin : 2024-04-19 14:50:00

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement La Boucle est Bouclée Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Limoges Métropole