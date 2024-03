La boucle de Tronçais Urçay, samedi 20 avril 2024.

La boucle de Tronçais Urçay Allier

Urçay sera cette année ville de départ et d’arrivée de la 34ème course cycliste « La Boucle de Tronçais ».

Samedi 20 Avril 2024, la course cycliste de renom, traversera l’ensemble des communes du Pays de Tronçais.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Route Nationale

Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairie-urcay@wanadoo.fr

