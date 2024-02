La boîte à surprises : Géraldine Baldini et « La prima donna » Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane, mercredi 17 avril 2024.

L’association « La boîte à surprises » vous propose de partager un agréable moment en compagnie de la comédienne Géraldine Baldini. Elle interprète La prima donna de Claude Ber, poétesse française contemporaine.

Vous êtes attendus très nombreux.

« Ainsi donc, l’étonnante Géraldine Baldini, dans un jeu de mises en abîme surmultipliées réinvestissait l’âme et subséquemment le corps, de la Prima Donna, réinventée par Claude Ber…. Avec quelle gourmandise, notre actrice empruntait la prononciation et le phrasé, de ces divas italiennes, du théâtre comme du cinéma, dont la plus éblouissante représentante, était encore Gina Lollobrigida, morte récemment !!!! Et avec quelle élégance, notre actrice -diva, désacralisait l’Art (ici, particulièrement le chant) en en rappelant les fondamentaux sensuels, ou mieux sexuels… Enfin, avec quel brio, la Baldini, faisait montre de ses talents de chanteuse, lyrique, comme jazzeuse !!! » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-04-17

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 55 avenue Jean Mermoz

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

