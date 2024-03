LA BOITE A HOUTI Canal 93 Bobigny, vendredi 17 mai 2024.

L’enseignement, inspiré des méthodes pédagogiques des trois grandes écoles de musique arabo-andalouse d’Algérie et du Maroc, met l’accent sur l’oralité, mode de transmission traditionnel de cette culture musicale riche et ancestrale.

Au cours de ces maad’sterclass, les participants auront l’opportunité d’explorer des extraits de la nouba Sika, plongeant dans le rythme envoûtant de l’insiraf de cette nouba. Le mode Sika sera analysé en profondeur, mettant en lumière les subtilités qui le distinguent du Mode zidan (Hijaz). De plus, l’univers captivant du Haouzi et du Chaabi algérois seront également explorés, offrant aux participants une immersion totale dans ces traditions musicales.

Destinées à un public ayant un minimum de 3 ans de pratique en cordes, oud, flûtes, mandolines ou mandole, les Master Class se dérouleront les vendredis 17 et 24 Mai de 19h à 22h, ainsi que les samedis 18 et 25 Mai de 14h à 17h.

