La biodiversité du Bois régional du Moulin des Marais Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Mory, dimanche 21 avril 2024.

La biodiversité du Bois régional du Moulin des Marais Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Dimanche 21 avril, 09h30 Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin

Début : 2024-04-21T09:30:00+02:00 – 2024-04-21T12:00:00+02:00

Equipés de jumelles et de guides, venez observer la biodiversité du bois, des libellules et papillons de la lisière aux oiseaux forestiers et amphibiens des zones humides. Et apprenez à les reconnaître !

Espace naturel régional du Moulin des Marais, face à l’avenue Paul Langevin Route de Claye 77290 Mitry-Mory Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France

©LPOidf/a.bloquet