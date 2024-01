La bibliothèque en balade Bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent, dimanche 26 mai 2024.

La bibliothèque en balade Bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres

A l’occasion de la journée « Rue aux enfants, rue pour tous », découvrez le kamishibaï (petit théâtre japonais) et Suzanne apprentie cervoliste une histoire illustrée cette année par les enfants et les aînés avec Sandrine Marchand. Suivi d’un atelier créatif.

En partenariat avec la commune de La Chapelle Saint Laurent.

Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque

La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.lachapellestlaurent@agglo2b.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00



