La Berniéraise Promenade des Français Bernières-sur-Mer, samedi 8 juin 2024.

La Berniéraise Promenade des Français Bernières-sur-Mer Calvados

Rassemblement Nautique qui fête la Liberté retrouvée sur la mer et sur la plage un superbe spectacle pour rendre hommage à nos libérateurs.

Samedi 8 Juin 2024

Devant la Maison des Canadiens de Bernières sur Mer Juno Beach

10h La Première Vague et Ouverture du Village

11h Départ de la Grande Navigation des Rameurs

11h30 Regroupement sur l’eau de toutes les flottes (rame et voile)

12h Débarquement devant la Maison des Canadiens

12h30 Pique-Nique Festif ouvert à tous

14h Le Grand Embarquement tout le monde se retrouve au bord de l’eau

14h/17h Navigations libres et partagées Les flottes naviguent librement

Stands Animation

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08 17:00:00

Promenade des Français Maison des Canadiens

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie contact@labernieraise.fr

