EXPOSITION DE BATEAUX POP-POP ANCIENS Square Thibaud La Bernerie-en-Retz, jeudi 18 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 10:00:00

fin : 2024-04-18 13:00:00

Du jamais vu, une exposition de bateaux Pop-Pop anciens !

Il ne faudrait surtout pas manquer cette exposition exceptionnelle de bateaux Pop-pop, elle est unique !

Les visiteurs auront l’opportunité d’admirer une variété de bateaux Pop-Pop anciens très rarement exposés en si grand nombre. Il y en aura environ 200.

Cet exposition s’adresse à tous rêveurs adultes et enfants, spécialistes de jouets anciens et admirateurs de beaux objets.

Le dimanche, en plus de l’exposition, le Championnat du Monde de Courses de Bateaux à Moteur Pop-Pop promet des moments palpitants et la participation des PopPop Girls ajoutera une touche festive et divertissante à l’événement.

