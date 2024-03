LA BELLE ET LA BETE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, samedi 20 avril 2024.

Une jeune femme prénommée Belle se sacrifie pour sauver son père d’un terrible monstre. Contre toute attente, la Bête épargne Belle et lui permet de vivre dans son château. Et de cette rencontre va naitre un amour impossible… Avec Laurie Bordesoules et Léo Ferchaud

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 11:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17