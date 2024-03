La Baule en fleurs 2024 Parc des Dryades 44500 La baule La baule, samedi 20 avril 2024.

La Baule en fleurs 2024 Samedi 20 avril 10 h-18 h : Stand animations Jardiniers de la Presqu’île : Atelier de maquillage avec Julie Moyat 15h – 16h : Stand animations : Conférence sur le piégeage des frelons avec Mi… 20 et 21 avril Parc des Dryades 44500 La baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Samedi 20 avril

10 h-18 h : Stand animations Jardiniers de la Presqu’île : Atelier de maquillage avec Julie Moyat

15h – 16h : Stand animations : Conférence sur le piégeage des frelons avec Michel DOCHEZ

16h – 17h Stand animations : Spectacle Lombric fourchu casse la graine ! avec Iwan Laurent

Dimanche 21 avril

15h – 16h : Stand animations Les jardiniers de la Presqu’île : Conférence sur les plantes aromatiques et médicinales avec Birgit BERTRAND

16h – 17h : Stand animations Jardiniers de la Presqu’île : Atelier de greffage avec Jean BURBAN Les jardiniers de la Presqu’île

Plus d’informations :

Ville de La Baule-EscoublacDirection de l’environnement et du cadre de vie

Tél : 02 51 75 75 75 accueil@mairie-labaule.f

