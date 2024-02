La Baule en fleurs 2024 Parc des Dryades 44500 La baule La baule, samedi 20 avril 2024.

La Baule en fleurs 2024 Comme chaque année les jardiniers de la presqu’île seront présents et animeront cette manifestation – atelier pour les enfants – atelier de greffe – atelier art Floral ou autre à définir … 20 et 21 avril Parc des Dryades 44500 La baule

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T09:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Responsable : Michel Le Bars – tel : 06 85 01 04 60

ainsi que tous les membres du CA

Prévoir inscription pour la tenue du stand

