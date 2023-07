L.E.J + Elisapie La Batterie Grande Salle Guyancourt, 6 avril 2024, Guyancourt.

L.E.J + Elisapie Samedi 6 avril 2024, 20h30 La Batterie Grande Salle À partir de 12,50 €

Nées entre août et novembre 1993, Lucie, Elisa et Juliette ont grandi dans la même rue à Saint-Denis. La musique, elles l’ont apprise en même temps, au Conservatoire. Elles forment L.E.J en 2013 dans le cadre d’un concours de reprises que les 3 musiciennes remportent. Ces bêtes de scène jouent depuis aussi bien dans les salles les plus emblématiques de la capitale que dans les festivals à très large public. Leur succès fou est ensuite couronné par la Victoire de la Musique 2017 dans la catégorie « Révélation scène ».

Aujourd’hui, le trio revient avec un nouvel album de reprises de chansons françaises : Volume II. Ces mêmes chansons que leurs parents leur ont fait écouter, qu’elles ont chantées depuis leur plus tendre enfance, elles les ont enfin immortalisées avec des arrangements brillants, fidèles à elles-mêmes en gardant cette base de voix classiques aux harmonies angéliques, accompagnée au violoncelle avec parfois quelques surprises dans des sonorités actuelles qui font références à leurs influences de toujours : afrobeat, reggaeton, bossa nova, électro…

Première partie : L’attachement inconditionnel d’Elisapie à son territoire et à sa langue, l’inuktitut, se situe au cœur de son parcours créatif. Toujours entourée des meilleurs musiciens des scènes indie et folk montréalaises, elle fait résonner la culture inuit avec finesse en conjuguant modernité et tradition.

2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

