La balade des remparts Domaine de la Terrasse Carbonne, vendredi 31 mai 2024.

La balade des remparts Au Domaine De La Terrasse fut un temps où André Le Nôtre, jardinier privée du Roi Soleil, conçu un jardin sur plusieurs niveaux de terrasses… Ce jardin appelée plus communément « Le Petit Versaille du… Vendredi 31 mai, 10h00 Domaine de la Terrasse Gratuit. Entrée libre sans réservation, prévoir bonnes chaussures, pas d’animal de compagnie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:00:00+02:00

Au Domaine De La Terrasse fut un temps où André Le Nôtre, jardinier privée du Roi Soleil, conçu un jardin sur plusieurs niveaux de terrasses… Ce jardin appelée plus communément « Le Petit Versaille du Sud-Ouest », est aujourd’hui classé Espace Naturel Sensible (cette classification a pour objectif de préserver les espaces naturels). Grâce à 1,7 kilomètres de balade, découvrez les vestiges de l’ancien Jardin La Terrasse. Une promenade au fil des siècles à travers l’Histoire et la Nature, offrant un regard sur la nature qui reprend ses droits sur les espaces aménagés par l’Homme.

Domaine de la Terrasse 18 Avenue Aristide Briand carbonne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie 06 05 35 17 62 https://www.domainedelaterrasse.fr https://www.facebook.com/domainedelaterrasse;https://www.instagram.com/domaine_de_la_terrasse Venez découvrir un espace naturel sensible au sein d’un site historique à travers une balade en autonomie. déscriptif détaillé : Partez à la découverte de l’histoire du Domaine de la Terrasse ainsi que de l’espace naturel sensible, à travers une balade autonome sur le site. Parking du domaine

