La Balade de Kaskarot Médiathèque Ciboure, mercredi 17 avril 2024.

La Balade de Kaskarot Médiathèque Ciboure Mercredi 17 avril, 10h00, 15h00

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/318874-la-balade-de-kaskarot-kaskaroten-ibilaldia

Pour la 4e édition de la Balade de Kaskarot, nous invitons les jeunes aventuriers et leurs familles à une immersion dans l’histoire des quartiers de Zubiburu et de Marinela. Grâce à la collaboration avec l’association Jakintza, petits et grands pourront notamment découvrir les secrets du quartier des pêcheurs et de ses anciennes conserveries. Jeux et énigmes jalonneront le parcours, avec une récompense à la clé pour les petits explorateurs ! Sans réservation, inscription sur place.

Médiathèque 64500 ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques