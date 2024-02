La 25ème Rencontre des Bateaux en Bois et Autres Instruments à Vent Chantiers Tramasset Le Tourne, jeudi 18 juillet 2024.

La Rencontre des Bateaux en Bois et Autres Instruments à Vent est l’événement phare de l’association Les Chantiers Tramasset. Oscillant entre eau et terre, cette 25ème édition sera à nouveau un temps de rencontre conviviale sur, au bord de et avec la Garonne.

Du 18 au 21 juillet, les embarcations en bois navigueront sur la Garonne, en passant par Le Tourne, Bègles, Cadaujac, Lestiac… Puis le samedi et le dimanche, retour au Tourne pour la Fête à Terre, sur le site des Chantiers Tramasset.

Programme à venir .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18

fin : 2024-07-21

Chantiers Tramasset 20, Esplanade Josselin

Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine asso@chantierstramasset.fr

