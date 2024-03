L’ HÉRAULT DE FERME EN FERME Gignac, samedi 27 avril 2024.

L’ HÉRAULT DE FERME EN FERME Gignac Hérault

L’ Hérault de Ferme en ferme 15 ème édition

Partez à la rencontre des paysans avec la 15 ème édition de L’Hérault de ferme en ferme .

Profitez de 2 jours de portes ouvertes des fermes, au cours desquelles 39 paysans (maraîchers, éleveurs, viticulteurs…) proposent gratuitement des visites commentées de leur ferme, ainsi que des animations et des dégustations gratuites de leurs produits.

La Ferme » Les Clos Délis » , Elizabeth JACQUIER cultive un peu plus de 4 hectares de vignes aux portes de la vallée de l’Hérault. Certifiée en agriculture biologique depuis 2017, les vignes sont conduites dans le respect de la nature et l’expression originelle du terroir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Lieu-dit Mas de Boissonnade

Gignac 34150 Hérault Occitanie

L’événement L’ HÉRAULT DE FERME EN FERME Gignac a été mis à jour le 2024-03-12 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT