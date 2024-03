L’ HÉRAULT DE FERME EN FERME Gignac, samedi 27 avril 2024.

L’ Hérault de Ferme en ferme 15 ème édition

Partez à la rencontre des paysans avec la 15 ème édition de L’Hérault de ferme en ferme . 2 jours de portes ouvertes des fermes, au cours desquelles 39 paysans (maraîchers, éleveurs, viticulteurs…) proposent gratuitement des visites commentées de leur ferme, des animations et des dégustations gratuites de leurs produits.

Passionnés par leur métier » Huiles d’olives et olives de table » vous invitent au domaine afin de vous initier à la culture de l’olivier, aux secrets de l’extraction et à la dégustation des différentes huiles aux goûts fruités, doux et intenses découvrez les produits dérivés, olives de table Lucques Picholine et leurs tapenades maison des saveurs à découvrir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Lieu-dit Mas de Palat

Gignac 34150 Hérault Occitanie

