Kunstapéro Mulhouse, jeudi 4 avril 2024.

Kunstapéro Mulhouse Haut-Rhin

Un Kunstapéro c’est des œuvres et des vins à découvrir. Une visite guidée de l’exposition en cours vous est proposée suivie d’une dégustation de vins en partenariat avec l’association Mulhouse art contemporain et la Fédération culturelle des vins de France.

Un Kunstapéro c’est des œuvres et des vins à découvrir. Une visite guidée de l’exposition en cours (Power Up, imaginaires techniques et utopies sociales) vous est proposée suivie d’une dégustation de vins en partenariat avec l’association Mulhouse art contemporain et la Fédération culturelle des vins de France.

Réservation obligatoire par téléphone ou par mail. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 18:30:00

fin : 2024-04-04 20:00:00

16 rue de la Fonderie

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est kunsthalle@mulhouse.fr

L’événement Kunstapéro Mulhouse a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région