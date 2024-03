KUNG FU PANDA 4 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, jeudi 18 avril 2024.

KUNG FU PANDA 4 Animation – Étatas-Unis – 2024 – 1H34 – + 6 ANS 18 et 21 avril Espace culturel Robert-Doisneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T14:30:00+02:00 – 2024-04-18T16:04:00+02:00

Fin : 2024-04-21T14:30:00+02:00 – 2024-04-21T16:04:00+02:00

Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour… l’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix. Cela pose quelques problèmes évidents.

JEUDI 18 : 14h30

DIMANCHE 21 : 14h30

Espace Robert-Doisneau – Audiodescription

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France